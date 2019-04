Jupiler Pro League – Anderlecht en Gent houden elkaar op 0-0

RSC Anderlecht en AA Gent hebben zondag de punten gedeeld na een doelpuntloze wedstrijd. Voor beide ploegen is het het eerste punt in Play-off I. Zowel Anderlecht als Gent waren de play-offs met een nul op twaalf gestart en konden dus best de volle buit pakken om een kans op de vierde plek te behouden. De eerste helft stond niet meteen bol van het spektakel: Anderlecht had het balbezit, maar het was Gent dat via Giorgi Chakvetadze bijna op voorsprong kwam. De Georgiër kapte zich, op aangeven van Roman Yaremchuk, goed vrij, maar schoot de bal vervolgens naast. Voor de rest had de eerste helft niet veel meer te bieden.

In de tweede helft werd het niet veel beter, beide ploegen troffen wel nog het doelhout: langs de zijde van Anderlecht zag Yari Verschaeren zijn afwerking, op voorzet van Yannick Bolasie, op de lat belanden en voor Gent knalde Roman Bezoes in de 82e minuut staalhard op de paal.

Er kwamen voor de twee ploegen nog enkele kansen in het slot van de wedstrijd, maar er kwam geen verandering meer in een logische 0-0 eindstand. In de stand blijft Anderlecht vijfde en voorlaatste, met één punt voor op Gent.

Bron: Belga