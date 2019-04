Crisis Venezuela – Overheid verkort werk- en schooldagen door elektriciteitspannes

De Venezolaanse regering verkort de werk- en schooldagen van haar burgers deze week vanwege de aanhoudende elektriciteitspannes in het land. Dat heeft minister van Informatie Jorge Rodriguez gemeld op Twitter. De Venezolanen werken van maandag tot woensdag maar tot 14.00 uur, terwijl de scholen open zullen zijn tussen 07.00 en 12.00 uur. Volgens de minister is de maatregel het gevolg van een “terreuraanval”.

De regering van president Nicolas Maduro wijt de stroomonderbrekingen in het land namelijk aan sabotage door de oppositie en de Verenigde Staten, terwijl de oppositie, met zelfverklaarde interim-president Juan Guaido op kop, de onderbrekingen toeschrijft aan het slechte onderhoud van het elektriciteitsnetwerk.

In maart werd het land bijna een week lang lamgelegd door een zware panne, die leidde tot watertekorten en overlijdens in de ziekenhuizen. Sindsdien zijn er regelmatig kortere onderbrekingen.

bron:Â Belga