Lidl verkoopt antisnurkkussen

Heb je een partner die ’s nachts onophoudelijk snurkt? Dan biedt supermarktketen Lidl een oplossing. Je vindt er een antisnurkkussen in de rekken, aan de helft van de prijs in andere winkels.

Iedereen snurkt wel eens. Wanneer je een verkoudheid hebt, bijvoorbeeld, of wanneer je lang op je rug slaapt. Sommige snurkers kunnen zich echter inschrijven voor het wereldrecord. Voor hun bedpartners is zo’n antisnurkkussen dan ook fantastisch nieuws.







Dit wonderlijke kussen van Silentnight ondersteunt je hoofd zodat het automatisch in een andere positie ligt, waardoor je minder luide snurkgeluiden produceert. Het is getest door de Britse ‘Snoring and Sleep Apnoea Association’. Die organisatie verzekert dat het snurken met 50% afneemt.

Nog een groter wonder is de prijs. Voor zo’n 8 pond (omgerekend 9,20 euro) is het kussen van jou, terwijl je in andere winkels ruim het dubbele betaalt. Het enige minpunt? Het kussen is voorlopig enkel in Groot-BrittanniĆ« verkrijgbaar.