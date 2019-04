Gescheiden Adele “hunkert naar nieuwe romance”

Nu Adele terug een vrije vrouw is, kan ze volgens insiders niet wachten om terug te beginnen daten met andere mannen. De zangeres kondigde vrijdag aan dat haar huwelijk met Simon Konecki na acht jaar op de klippen is gelopen.

Volgens The Sun hunkert Adele naar een nieuwe romance en schakelt ze vrienden in om haar te begeleiden in haar zoektocht naar een nieuwe match. “Op dit moment is ze erg flirterig”, zegt een bron van de krant.

Londen







Haar potentiƫle dates zullen dan wel in Londen moeten wonen, want de popster is van plan om terug naar de Britse hoofdstad te verhuizen zodat haar 6-jarige zoon naar een Engelse school kan gaan en ze terug dichter bij haar moeder kan zijn. Tijdens haar huwelijk verdeelde Adele haar tijd tussen Londen, Brighton en Los Angeles.