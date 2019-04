Sterke Bonaventure pakt scalp van Muguruza, België op voorsprong in Fed Cup

België gaat in de barrages om een plek in Wereldgroep I van de Fed Cup tegen Spanje aan de leiding. Ysaline Bonaventure (WTA 122), door kapitein Johan Van Herck verkozen boven Alison Van Uytvanck (WTA 52), klopte vandaag in de derde wedstrijd Garbiñe Muguruza (WTA 19). De Luikse won op het hardcourt van de Kortrijkse Lange Munte in drie sets: 6-4, 0-6 en 6-4. België leidt met 2-1 en komt op een zege van eindwinst. Bonaventure keek in geen tijd tegen een 3-0 en 4-1 achterstand aan en leek een afstraffing tegemoet te gaan, maar ze rechtte haar rug. De Luikse knokte zich terug tot 4-4, en ging dan helemaal over Muguruza (6-4). In de tweede set kreeg Bonaventure geen voet aan de grond. Ze tenniste heel wisselvallig en Muguruza strafte elk foutje af. Gevolg: 0-6 verlies. Bondscoach Van Herck nam zijn pupil even apart en dat hielp. Bonaventure hield in een gelijkopgaande derde set gelijke tred en trok finaal met knap tennis het laken naar zich toe (6-4). De wedstrijd duurde 1 uur en 50 minuten.

Voor Kirsten Flipkens (WTA 59), die normaliter de volgende partij speelt tegen Carla Suarez Navarro (WTA 27), luidt de opdracht nu simpel. Als de Kempense wint, is de eindzege binnen. Zo niet, volgt nadien een beslissend dubbelspel. Ysaline Bonaventure (WTA 226 dubbel) en Yanina Wickmayer (WTA 144) nemen het daarbij op tegen Aliona Bolsova (WTA 392) en Maria José Martinez Sanchez (WTA 19). De kapiteins kunnen voor de partijen wel nog wijzigingen aanbrengen.







Na de twee duels van zaterdag hielden beide landen mekaar in evenwicht. Flipkens zette de Belgen op 1-0, met een knappe zege in drie sets (6-3, 4-6 en 6-4) tegen Muguruza. Van Uytvanck ging nadien kansloos de boot in tegen Suarez Navarro in twee sets (6-3 en 6-2).

De Belgen sneuvelden begin februari in de eerste ronde (kwartfinales) van Wereldgroep I tegen Frankrijk, dat in Luik met 1-3 won. De Spaanse vrouwen wonnen hun duel in Wereldgroep II in Japan met 2-3. De winnaar van de ontmoeting tussen België en Spanje tennist volgend jaar in Wereldgroep I, de verliezer zal in Wereldgroep II uitkomen.

