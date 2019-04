Minstens 12 Malinese soldaten gedood bij aanval op legerbasis

Minstens 12 Malinese soldaten zijn zondag gedood door vermoedelijke terroristen bij een aanval op een Malinese legerbasis dichtbij de Mauritaanse grens. Voorlopig werd de verantwoordelijkheid nog niet opgeëist. De Malinese strijdkrachten zijn aangevallen, zondag 21 april op zo’n vijf uur van Guiré, in het gebied Nara. Er is versterking gestuurd. De evaluaties zijn bezig”, tweette het Malinese leger zondagmiddag.

Volgens een bron bij de veiligheidsdiensten kwamen de terroristen met motorfietsen en pick-ups en kwamen ze uit het Wagadou-woud, al jaren een toevluchtsoord voor Malinese islamisten. “Ze vielen het kamp aan, voertuigen werden verbrand, andere werden meegenomen”, voegde de bron toe.

Omwonenden spraken over een regen van kogels, die de militairen verrasten. “Ik zag twee terroristen hun motorfietsen in het legervoertuig zetten om ermee weg te rijden”, aldus een getuige.

In 2012 viel het noorden van Mali in de greep van jihadistische groepen met banden met al-Qaida. Ze werden grotendeels verdreven door een internationale militaire interventie, die in januari 2013 op initiatief van Frankrijk werd gestart en nog steeds actief is. Toch ontsnappen nog steeds grote delen van het land aan de controle van de strijdkrachten van Frankrijk, Mali en de VN.

Bron: Belga