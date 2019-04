Fed Cup – Nederlaag in dubbelspel laat Flipkens en Bonaventure achter met kater

De Belgische tennisvrouwen konden dit weekend, in de barrages om een plek in Wereldgroep I van de Fed Cup, net niet stunten tegen Spanje. Het team van kapitein Johan Van Herck ging in Kortrijk met 2-3 de boot in. Kirsten Flipkens en Ysaline Bonaventure kwamen in het beslissende dubbelspel dicht bij een stuntzege, maar moesten finaal de eindwinst aan Spanje laten. “Het is heel spijtig dat we zo’n goed weekend niet met de eindzege afsluiten”, verklaarde Flipkens, die zaterdag stuntte tegen kopvrouw Garbiñe Muguruza. “Bij het dubbelspel lag het erg kort bij mekaar. Het Spaanse duo was misschien net dat tikkeltje alerter, al ben ik niet ontevreden over ons niveau. We hebben er de voorbije twee dagen rotsvast in geloofd, maar konden de eindzege net niet veilig stellen. Van dit weekend onthou ik het positieve.”

Ysaline Bonaventure hield de Belgische hoop zondag levend met een erg knappe zege tegen Muguruza. Nadien verdedigde de Luikse zich in het dubbel aan de zijde van Flipkens kranig, maar sloeg de vermoeidheid toch wat toe. “Het was een lange intense dag”, aldus Bonaventure. “Ik had naar het einde wat pijn aan mijn rechterbovenbeen. Niet onlogisch, want ik stond toen al bijna vier uur op de baan. Mentaal komt deze nederlaag toch wel aan, we hebben ontzettend hard geknokt. In het dubbelspel kon het alle kanten uit. Maar ondanks de nederlaag was dit voor mij een mooi weekend.”

bron: Belga