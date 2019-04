Circusfestival HOPLA! wist 13.000 nieuwsgierigen te lokken

De 13de editie van het circusfestival HOPLA! heeft in de tweede week van de paasvakantie meer dan 13.000 nieuwsgierigen naar de straten van de hoofdstad gelokt. Een groot succes, vindt de Brusselse schepen van Cultuur, Toerisme en Grote evenementen Delphine Houba. Van maandag tot en met zondag streek het festival neer op verschillende plaatsen in de stad Brussel, van de Versailleswijk in Neder-Over-Heembeek, het buurtcentrum Tour à Plomb in de Bloemenhofwijk tot de bibliotheek Bruegel in de Marollen.

Belgische, Franse en ook Spaanse circusartiesten trakteerden jong en oud op hun poëtische en duizelingwekkende optredens. Onder meer de leerlingen van de Brusselse School voor Circuskunsten ESAC gaven het beste van zichzelf, en de waaghalzen in het publiek konden “tourdeban” proberen, een nieuwe discipline waarbij je rond een bank moet draaien zonder de grond te raken.

De opkomst was met zo’n 13.300 bezoekers vergelijkbaar met die van vorig jaar. “Brussel heeft een week lang op het ritme van het circus bewogen. De circusvoorstellingen en -activiteiten maken altijd zoveel indruk, van 0 tot 99 jaar”, aldus een tevreden Delphine Houba.

bron: Belga