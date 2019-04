Geforceerd lachen op de werkvloer leidt tot alcoholconsumptie

Lachen is gezond, maar overdrijven is nooit goed. Zeker niet wanneer je emotie niet oprecht is. Helaas worden we op het werk maar al te vaak gedwongen om een geforceerde glimlach op ons gezicht te toveren. Nu blijkt dat, naast irritant, ook slecht voor je gezondheid te zijn.

Onderzoekers aan de universiteiten van Pennsylvania en Buffalo onderzochten de impact van geforceerd lachen op de werkvloer. En die blijkt heel verrassend te zijn. Hoe meer we tijdens de werkuren gedwongen worden om een ongemeende glimlach te laten zien, hoe meer alcohol we na de uren consumeren. “Goedgezindheid veinzen en onze emoties onderdrukken zorgt ervoor dat we meer alcohol consumeren, nog meer dan werkgerelateerde stress of een slecht gevoel”, aldus psychologe Alicia Grandey aan ABC News.

Lachen is vermoeiend







Om tot die conclusie te komen, bestudeerden de wetenschappers het gedrag van 1.592 mensen die tijdens hun werk vaak met anderen in contact komen. Onder andere verzorgend personeel en leerkrachten werden bevraagd. De frequentie waarmee de proefpersonen een goed humeur moesten veinzen werd tijdens de studie vergeleken met hun alcoholgebruik. “Lachen in de context van je werk kan beschouwd worden als een heel positieve attitude, maar heel de dag door glimlachen is vermoeiend”, aldus Grandey. En daardoor grijp je al eens sneller naar de drank na “een drukke dag”.