Ruben Bemelmans pakt zevende dubbeltitel op Challengercircuit

Ruben Bemelmans (ATP 406 in dubbel) en de Duitser Tim Puetz (ATP 73) hebben vandaag de finale van het dubbelspel gewonnen op het Challengertoernooi in Tunis (gravel/54.160 dollar). In de finale versloeg het Belgisch-Duitse duo de Argentijnen Facundo Arguello (ATP 271) en Guillermo Duran (ATP 90). De 31-jarige Bemelmans heeft één ATP-dubbeltitel op zijn palmares. In 2012 pakte hij met Xavier Malisse de eindzege in Los Angeles. Op het Challengercircuit zit hij nu aan zeven dubbeltitels, na Aken 2010, Vancouver 2012, Eckental en Aptos in 2014, Eckental en Bergen in 2015.

Donderdag werd Bemelmans (ATP 167) in de achtste finales van het enkelspel uitgeschakeld door de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 223). Het negende reekshoofd ging met 2-6, 6-3 en 6-3 onderuit.







Bron: Belga