Fognini houdt Nadal uit finale in Monte Carlo

De Italiaan Fabio Fognini (ATP 18) heeft vandaag voor een verrassing gezorgd op het ATP Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.207.405 euro). In de halve finales schakelde hij tweede reekshoofd en titelverdediger Rafael Nadal (ATP 2) uit in twee sets: 6-4 en 6-2 na 1 uur en 37 minuten. De Spanjaard, die tot voor het duel met Fognini nog geen set verloren had in deze editie, won het toernooi al elf keer. De voorbije drie jaren verscheen zijn naam op de erelijst, maar dat zal in 2019 dus niet het geval zijn. Voor Fognini is het pas de vierde zege tegen Nadal in vijftien confrontaties. De Spanjaard leed zijn eerste nederlaag op gravel sinds mei vorig jaar.

In de eindstrijd neemt Fognini het op tegen Dusan Lajovic (ATP 48). De Serviër won eerder op de dag met 7-5 en 6-1 van de Rus Daniil Medvedev (ATP 14). Lajovic was in Monte Carlo in de tweede ronde te sterk voor David Goffin (ATP 21).







Fognini staat voor de negentiende keer in de finale van een ATP-toernooi. De Italiaan gaat voor een negende titel. Voor Lajovic wordt het de eerste ATP-finale in zijn carrière. De 31-jarige Fognini en de 28-jarige Lajovic kijken elkaar voor het eerst in de ogen.

Bron: Belga