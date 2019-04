Duitse binnenlandminister: “Extreemrechts grootste bezorgdheid”

Rechts-extremisten zijn op dit moment een grotere bron van bezorgdheid voor de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer dan linkse of islamistische extremisten. Dat zegt hij in een interview met de Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung zaterdag. “Ze zijn allemaal gevaarlijk”, zegt de conservatieve politicus, om eraan toe te voegen dat de Duitse autoriteiten vorig jaar meer dan tien geplande aanslagen ontdekten en verijdelden. “Maar extreemrechts is op dit moment mijn grootste bezorgdheid.”

Seehofer wees erop dat een jaar geleden de staatsfinanciering voor de extreemrechtse National-Democratische Partij (NPD) werd stopgezet. Binnen de partij werden leiders van het Derde Rijk verheerlijkt en nazi-misdaden geminimaliseerd.

De NPD is op dit moment niet vertegenwoordigd op nationaal niveau. Ook wordt de partij als voorbijgestreefd beschouwd, nu de extreemrechtse partij AFD aan populariteit wint. De AFD is de grootste oppositiepartij van het land geworden.

Het hoofd van de Duitse binnenlandse inlichtingendienst BfV, Thomas Haldenwang, zei in maart dat de nationalistische vleugel van de AfD in het oog wordt gehouden. Er wordt gekeken naar links met extremistische groepen.

bron: Belga