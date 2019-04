Belgen in het buitenland – Kevin De Bruyne liep spierblessure op

Manchester City-spelmaker Kevin De Bruyne heeft zaterdag een spierblessure opgelopen in het competitieduel met Tottenham Hotspur (1-0 zege). Dat heeft coach Pep Guardiola na de wedstrijd laten optekenen. Kevin De Bruyne moest na 38 minuten vervangen worden door Fernandinho, de Rode Duivel leek last te hebben aan zijn linkerbeen. “Ik heb niet met hem of met de dokters gesproken. Maar het is een spierblessure, wat normaal is na blessures en drie à vier wedstrijden met veel speelminuten zonder voorbereiding”, zei Guardiola. “Misschien mist hij de vier resterende competitiewedstrijden en de finale van de FA Cup. Ik weet niet hoe groot de schade is. We zullen het morgen bekijken, maar ik denk dat hij out is voor de volgende match.” Woensdag staat de Manchester Derby op het programma.

Pas eind maart vierde De Bruyne zijn terugkeer bij City, nadat hij meer dan een maand aan de kant had gestaan met een hamstringblessure. Eerder dit seizoen lieten twee knieblessures in het najaar hem in totaal 3,5 maand aan de kant.

Woensdag had KDB met drie assists nog een belangrijk aandeel in de 4-3 zege tegen de Spurs in de kwartfinales van de Champions League. Die kleine overwinning volstond niet om door te stoten naar de halve finales aangezien de Spurs de heenmatch met 1-0 hadden gewonnen. De Bruyne leek zijn goede vorm te hebben teruggevonden en moest een sleutelpion worden voor City in de titelstrijd en de finale van de FA Cup tegen Watford.

bron: Belga