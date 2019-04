Amerikaanse ex-marinier opgepakt voor aanval op Noord-Koreaanse ambassade in Madrid

De Amerikaanse autoriteiten hebben een gewezen lid van de US Marines opgepakt in het onderzoek naar de aanval in februari tegen de Noord-Koreaanse ambassade in Madrid. Dat heeft de Washington Post bericht. Christopher Ahn werd donderdag opgepakt en verscheen vrijdag voor een rechtbank in Los Angeles. Tijdens de zitting vroeg zijn advocaat een behandeling achter gesloten deuren. Het is de eerste arrestatie in dit dossier.

De mysterieuze actie tegen de ambassade, waarbij computers en ander materiaal werd gestolen, vond plaats op 22 februari, enkele dagen voor de top in Hanoi tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un.







Christopher Ahn is lid van de politieke groepering ‘Free Joseon’, ook gekend onder de naam ‘Cheollima Civil Defense’, die oproept tot de omverwerping van Kim Jong-un. De groep eiste vorige maand de raid op. Volgens de krant hebben leden van de FBI het appartement van Adrian Hong, de leider van de groep, doorzocht.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie onthoudt zich van commentaar.

Bron: Belga