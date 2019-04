Krijgen we in volgende James Bond een vrouwelijke 007 te zien?

De kans bestaat dat het in de volgende James Bond-film een vrouw is die de wereld moet redden van de ondergang. Een van de scenario’s die de studio uitwerkt, draait rond de spion die op pensioen gaat en het nummer 007 doorgeeft aan een vrouwelijke collega.

James Bond, de mannelijke superspion die de slechteriken afknalt en de vrouwen in zijn bed lokt. Het is een beeld waarmee veel mensen zijn opgegroeid, maar dat binnenkort zou kunnen veranderen. De producers van de film bekijken een scenario waarin de Britse geheim agent, die voor het laatst gespeeld wordt door Daniel Craig, op pensioen gaat en naar Jamaica verhuist. Zijn nummer, 007, zou dan gaan naar een vrouwelijke spion. Zij zou dan op een missie vertrekken die Bond verplicht om terug te keren naar zijn leven als geheim agent.

Belangrijkere en grappigere Bondgirls







De opvallende piste wordt gelinkt aan de intrede van Phoebe Waller-Bridge in het productieteam van de film. Waller-Bridge is bij ons niet zo bekend, maar ze is de vrouw achter de in Engeland bekroonde serie ‘Fleabag’ en speelde ook al in de laatste ‘Star Wars’ een kleine rol. De actrice en scenarist moet het script van de nieuwste ‘James Bond’ een hedendaagse injectie geven, door ervoor te zorgen dat de vrouwen in de film grappiger zijn en belangrijkere rollen krijgen.

De aanloop naar de 25ste prent over de spion liep voorlopig nog niet over rozen. Regisseur Danny Boyle stapte weg van het project nadat de eerste versie van het scenario niet goedgekeurd werd. De inbreng van Waller-Bridge moet dat probleem verhelpen, want Daniel Craig heeft al aangegeven dat hij hoopt dat zijn laatste keer als Bond “onvergetelijk” word. De opnames, onder leiding van de nieuwe regisseur Cary Fukunaga, gaan binnen enkele weken van start op Jamaica. De film zou in april 2020 in de cinemazalen moeten verschijnen.