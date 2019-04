Dit is de eerste vegetarische stad ter wereld

Ben je nog op zoek naar een leuke vakantieplek voor deze zomer en ben je vegetariër in hart en nieren? Dan is dit stadje in India de perfecte keuze.

In Palitana, een stadje in het Bhavnagar district in Gujarat, is het verboden om eieren of vlees te verkopen. Ook het slachten van dieren is een absolute no-go.

Heilige plek







Het is de allereerste volledig vegetarische stad ter wereld en is een heilige plek voor mensen die het Jaïnisme aanhangen. In Palitana staan 863 tempels en elk jaar trekt het pilgrims van over de hele wereld aan. Jaïnisten geloven dat Adinatha, hun verlosser, hier rondliep.

Monniken in hongerstaking

Maar waarom is het dan verboden om er een BBQ te houden of om eitjes te kopen voor je avocadotoast? In 2014 gingen ongeveer 200 monniken een hongerstaking en stelden ze dat ze liever dood zouden gaan dan dat er nog langer dieren geslacht of geconsumeerd zouden worden in de stad. De monniken eisten ook dat 250 slagers hun deuren zouden sluiten en dat er een verbod zou komen op het ritueel slachten van dieren. De overheid zag geen andere mogelijkheid dan van Palitana een vleesvrije zone te maken. Sindsdien is de heilige plek compleet vegetarisch.

Jaïnisme is een oude Indiase religie en focust op het welbevinden van alle wezens. Jaïnisten geloven dat alle mensen, dieren en planten levende zielen hebben, die allemaal even belangrijk zijn.