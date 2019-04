Dit denken mannen van een brazilian wax

Een Brazilian wax, het is iets wat veel vrouwen vroeg of laat te wachten staat. Bibberend lig je daar dan, op de tafel van de schoonheidsspecialiste, met je intieme delen tentoongespreid. Sommige vrouwen doen het voor zichzelf, maar andere voelen de nood om aan een ‘schoonheidsideaal’ te voldoen. Maar is dat wel terecht?

In pornofilmpjes zie je niets anders. Alle actrices zijn poedelnaakt daar beneden. Er valt geen enkel haartje te bespeuren. Bekijk je het tafereel wat te lang en te aandachtig, dan zou je nog denken dat het om een geplukte kip gaat in plaats van om een vagina van een volwassen vrouw. Maar mannen kijken porno, dus zo’n kaalgeplukt landschap zal hen wel het meest plezieren zeker?

Natuurlijke bebossing







Nochtans is dat niet helemaal waar. Manscaped ondervroeg 1.000 Britse mannen naar hun voorkeur wat betreft de bebossing daar beneden. Wat blijkt? Maar liefst 63% van de mannen verkiest een natuurlijke bos schaamhaar. Slechts 20% vond iedere vorm van beharing in de intieme zone een absolute afknapper. Eerlijk is eerlijk, als mannen een natuurlijk bosje niet kunnen appreciëren, ligt het probleem waarschijnlijk meer bij henzelf dan bij de vrouw in kwestie. Doe dus vooral waar je zelf zin in hebt.