Bij Lidl kan je nu een veel goedkopere Green Egg-imitatie krijgen

Net nu de zon zich weer begint te tonen en het barbecueseizoen eraan komt, lanceert Lidl een opvallende product: de Buschbeck Kamado. De naam zegt niet veel, maar de vorm zal je waarschijnlijk wel kennen. Het is een eigen versie van de Green Egg, de bekende groene barbecue. Het origineel kost je in de mediummaat meer dan 1.000 euro, terwijl de prijs van de versie van Lidl 130 euro bedraagt. Maar dan moet je wel kunnen leven met enkele verschillen.

Klein, maar sterk







De Buschbeck Kamado is niet heel groot. De diameter van de grill meet 27 centimeter. Dat is voldoende om een stuk vlees voor twee personen op klaar te maken, maar te klein om voor een groot gezelschap te koken. Bovendien is het scharnier dat de bovenste helft doet bewegen een deurscharnier, dat je met een steuntje moet vastzetten. Dat metalen staafje zit aan de rechterkant, dus rechtshandigen zullen daar wel af en toe op vloeken.

Maar de barbecue beschikt ook over enkele belangrijke kwaliteiten van de Green Egg. Zo kan de Buschbeck Kamado temperaturen aan tot 370 graden Celsius. De buitenkant is bedekt met een weerbestendige coating en heeft een handvat uit bamboe, waardoor je het toestel zonder zorgen buiten kan laten staan. De barbecue bestaat in een zwarte, rode en groene versie.