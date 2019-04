Standard ontvangt Genk in uitverkocht Sclessin

Sclessin is uitverkocht voor het duel van vrijdag (20u30) tussen Standard en Racing Genk. Dat hebben de Rouches bekendgemaakt. Op de vijfde speeldag in Play-off I speelt Standard gastheer voor Genk, koploper met 41 punten. Standard is vierde met 33 punten, na de gestaakte wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Anderlecht waarin de Brusselse supporters vuurpijlen op het veld gooiden. Een forfaitnederlaag ten voordele van Standard is erg waarschijnlijk.

Er zijn geen tickets meer beschikbaar voor de wedstrijd van vrijdag, zo melden de Luikenaars. Voor de thuismatchen tegen AA Gent (vrijdag 10 mei, 20u30) en Club Brugge (donderdag 16 mei, 20u30) zijn wel nog kaarten te verkrijgen.







Bron: Belga