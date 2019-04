Europa League – Arsenal schakelt Napoli uit, ook Chelsea bij laatste 4 na doelpuntenfestival

Napoli is er donderdagavond niet in geslaagd zich alsnog ten koste van Arsenal te plaatsen voor de halve finales van de Europa League. De Italianen moesten voor eigen publiek een 2-0 achterstand ophalen tegen de Gunners, maar ze verloren met 0-1. Dries Mertens mocht in de tweede helft opdraven bij de thuisploeg. Ook het Chelsea van Eden Hazard, Eintracht Frankfurt en Valencia stoten door. In het Stadio San Paolo verzilverde Alexandre Lacazette in de 36e minuut een vrije trap, waardoor Napoli al vier keer moest scoren. Door te veel slordigheden in het Napolitaanse spel zat dat er nooit in.

Chelsea kwam zoals verwacht niet meer in de problemen tegen Slavia Praag, na de 0-1 zege in Tsjechië. Al in de vijfde minuut openden de Blues de score. Na een een-tweetje met Olivier Giroud duwde Pedro het leer tegen de netten. De bezoekers moesten zich na tien minuten geen illusies meer maken toen Pedro op aangeven van Eden Hazard van dichtbij de paal trof en de bal via Deli alsnog in doel belandde. In de 17e minuut deed Giroud met zijn tiende treffer in deze Europa League-campagne ook zijn duit in het zakje. Tomas Soucek (26.) milderde met een kopbal voor Slavia Praag, meteen gevolgd door de tweede treffer van de avond van Pedro (27.). Na de rust kwamen de Tsjechen zowaar nog terug tot 4-3 na twee doelpunten van Petr Sevcik (51., 55.). Hazard ging in de 65e minuut naar de kant voor Willian.

Eintracht Frankfurt haalde het met 2-0 van het Benfica van reservedoelman Mile Svilar, wat op basis van de gemaakte goals op verplaatsing volstond voor de kwalificatie na de 4-2 uit de heenmatch. Filip Kostic (38.) gaf de thuisploeg hoop. Sebastian Rode (67.) maakte het doelpunt waarmee de Duitsers zich bij de laatste vier schaarden.

Na een 1-3 uitzege bij Villarreal had Valencia de beste kaarten in handen in een Spaans onderonsje. Ook de return wonnen Los Che met 2-0 dankzij treffers van Toni Lato (14.) en Daniel Parejo (54.).

De halve finales Frankfurt – Chelsea en Arsenal – Valencia worden op 2 en 9 mei gespeeld. De finale gaat op 29 mei door in het Olympisch Stadion van Bakoe.

bron: Belga