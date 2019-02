Vier doden bij gijzelingsdrama in de VS

Bij een gijzelingsdrama in de stad Clinton in de Amerikaanse staat Mississippi zijn zaterdag vier mensen om het leven gekomen.

Volgens de eerste berichten van lokale media gijzelde een gewapende man vroeg zaterdagochtend zijn familie in hun woning na een geschil. Het lukte de politie om meerdere kinderen te bevrijden, maar later hoorden ze verschillende schoten.

Het duurde twaalf uur eer het drama kon beëindigd worden. De dader werd gearresteerd.

Clinton is een voorstad van Jackson, de hoofdstad van Mississippi.

