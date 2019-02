Jupiler Pro League – Yannick Bolasie kopt Anderlecht in blessuretijd voorbij Antwerp

RSC Anderlecht heeft zondag op de 26e speeldag in de Jupiler Pro League de topper op het veld van Antwerp gewonnen met 0-1. Na een troosteloze wedstrijd kopte Yannick Bolasie in het Bosuilstadion het winnende doelpunt binnen. Beide ploegen maakten er een kansarme en viriele eerste helft van. Na de pauze wilde Antwerp graag een strafschop voor een overtreding van Didier Lamkel Zé, een kwartier voor het einde. Scheidsrechter Bram Van Driessche kende die initieel ook toe, maar na tussenkomst van de VAR zag hij er een schwalbe van de Antwerp-aanvaller in. Ook de tweede helft was er eentje om snel te vergeten, al zat het venijn helemaal in de staart.

Invaller Alexis Saelemaekers zette zich goed door op rechts en leverde de perfecte voorzet af. Yannick Bolasie, gehuurd van Everton, klom hoger dan zijn rechtstreekse tegenstander en kopte de 0-1 binnen. Aan de overzijde kreeg Antwerp nog de kans om ook op het scorebord te geraken, maar doelman Thomas Didillon redde de meubelen. Met een megareflex ranselde de Anderlechtse doelbewaker de kopbal van William Owusu uit zijn doel.

Paars-wit doet zo een goede zaak in de strijd om play-off 1. Anderlecht blijft dan wel zesde, maar zet AA Gent en Charleroi opnieuw op drie punten. Bovendien naderen de Brusselaars tot op twee punten van STVV. Antwerp is vierde, met een voorgift van vier punten op Anderlecht.

bron: Belga