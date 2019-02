John Degenkolb wint slotrit, eindzege voor Gorka Izagirre

John Degenkolb heeft zijn eerste overwinning van het seizoen beet. De 30-jarige Duitser van Trek-Segafredo snelde vandaag in de slotrit van de vierde editie van de Tour de la Provence (cat. 2.1) naar de zege. Na 162,2 kilometer van Avignon naar Aix-en-Provence bleef hij de Australiër Simon Clarke en de Fransman Anthony Maldonado voor. Yves Lampaert was met een zesde plaats beste Belg. Philippe Gilbert, de ritwinnaar van gisteren, finishte als achtste. De eindzege gaat naar de 31-jarige Spanjaard Gorka Izagirre (Astana), Simon Clarke wipte dankzij de bonificaties naar de tweede stek. Hij eindigde in dezelfde tijd als Izagirre. De Fransman Tony Gallopin werd op één seconde derde. Timmy Janssens is als negende op 26 seconden beste Belg, net voor Gilbert, tiende op 29 seconden.

Het duurde lang vooraleer de kopgroep van de dag vorm kreeg. Enkele renners die tuk waren op het eindklassement wilden immers de bonificatieseconden grijpen. Pas na 40 kilometer vormde zich een kopgroep van zes. Fausto Masnada, Lilian Calmejane, Filippo Ganna, Luis Mas Bonet, Rémi Cavagna en Sébastien Reichenbach namen maximaal 3:10, waarna Astana het tempo de hoogte injoeg voor leider Izagirre.







Toen de bonus onder de minuut zakte, maakten Eddie Dunbar en David Gaudu de oversteek op een laatste hindernis van de dag, de Côte de la Cride, 2,7 kilometer aan 4,2 procent, de koplopers hadden geen schijn van kans. Het duo trok met een kleine bonus in dalende lijn naar Aix-en-Provence, maar onder de vod van de laatste kilometer kwam aan hun verhaal een eind.

Degenkolb werd perfect gegangmaakt en won de sprint van een kleine groep, goed voor zijn eerste zege van het jaar, net op de dag dat ook zijn crowdfunding-project om Parijs-Roubaix voor junioren te redden, een succes bleek. Hij haalde meer dan 10.000 euro op en de wedstrijd zal kunnen doorgaan in 2019.

bron: Belga