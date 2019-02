Heather Nauert trekt kandidatuur in voor functie als ambassadrice bij VN

Heather Nauert, voormalig journaliste en woordvoerster van het VS-ministerie van Buitenlandse Zaken, heeft zaterdag meegedeeld dat ze niet langer kandidaat is om ambassadrice van haar land bij de Verenigde Naties te worden. “De jongste twee maanden waren een beproeving voor mijn familie. Dat is waarom het voor mijn familie beter is dat ik me terugtrek”, zegt de vroegere presentratrice van tv-zender Fox News. Het korte persbericht komt er na weken van kritiek, maar ook van hoongelach over het gebrek aan kwaliteiten van Nauert voor een functie die dermate delicaat is. Nauert had geen enkele ervaring in de diplomatie voor ze in april 2017 woordvoerster werd. Verschillende tegenstanders van de president Donald Trump menen dat Nauert, ondanks haar zelfverzekerdheid voor de camera’s, niet de noodzakelijke kennis van zaken heeft om compromissen te onderhandelen met de doorwinterde diplomaten die de andere grote VN-lidstaten sturen.

De Amerikaanse president, een trouwe kijker van Fox News, had de pers in december verteld dat hij haar in die functie zag zitten. Maar haar nominatie bereikte nooit de Senaat. Omdat die gedomineerd wordt door Republikeinen, zou de nominatie nochtans waarschijnlijk bekrachtigd zijn. De jongste twee maanden verscheen de gewezen journaliste niet meer in het openbaar.

Een andere woordvoerder van Buitenlandse Zaken, Robert Palladino, zegt dat de president “binnenkort” een nieuwe kandidaat zal voorstellen. Sinds 31 december is er een vacature voor de functie van VS-ambassadeur bij de VN. De vroegere ambassadeur, Nikki Haley, een rijzende ster bij de Republikeinen, nam toen na twee jaar ontslag zonder een duidelijke reden.

