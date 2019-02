Gewonde Vlaamse speleoloog uit grot gered – grot blijft dicht

De Vlaamse speleoloog die gisteren uit de Trou Bernard in het Waalse Yvoir moest bevrijd worden na een val op meer dan 60 meter diepte, is vannacht overgebracht naar het ziekenhuis van Mont-Godinne. De zestiger verkeert niet in levensgevaar maar heeft wel enkele breuken opgelopen bij de val. Het bewuste grottencomplex blijft nog enkele weken dicht. De man, een 63-jarige ervaren speleoloog, gleed zaterdagnamiddag uit toen hij zich op een diepte van 60 meter in de grot bevond. Hij viel 15 meter diep en liep verschillende breuken op. De Trou Bernard is de diepste grot van het land met een diepte van 140 meter.

“De man verkeert verkeert niet in levensgevaar”, bevestigt Benoît Lebeau, voorzitter van de Spéléo-Secours, een organisatie die gespecialiseerd is in ondergrondse reddingen. “We waren met 27 mensen bij de reddingsactie. Om de draagberrie overal door te krijgen hebben we sommige passages moeten uitdiepen met hamer en beitel.







Voorlopig is het grottenstelsel afgesloten voor het grote publiek, in afwachting van veiligheidsmaatregelen. Dat kan enkele weken in beslag nemen. “Als gevolg van onze aanpassingen tijdens de tocht naar boven zijn er maatregelen nodig om de plek opnieuw veilig te maken. We vragen de speleologen om op dit moment niet meer naar de grot te gaan”, aldus Lebeau.

De reddingsactie is één van zeldzame interventies van het reddingsteam van de speleologen. “We doen twee à drie interventies per jaar, maar een reddingsactie van deze omvang komt maar één keer om de drie jaar voor”, aldus nog Lebeau.

bron: Belga