Boksgala Roeselare – Yves Ngabu behoudt Europese titel cruisergewichten

Yves Ngabu heeft zaterdag op het boksgala in Roeselare zijn Europese titel bij de cruisergewichten met succes verdedigd. Voor eigen publiek won de 30-jarige West-Vlaming op punten van zijn Deense uitdager Micky Nielsen. De kamprechters waren unaniem: 117-111, 117-112 en 117-112. Ngabu, die de titel in juni 2017 veroverde en één keer eerder op het spel zette, is nu in twintig profkampen ongeslagen. Veertien keer won hij met KO. De 25-jarige Nielsen leed in zijn 27e kamp een tweede nederlaag.

.







Bron: Belga