R. Kelly zou meisje van 14 misbruikt hebben

Er is een nieuwe video opgedoken waarin te zien zou zijn dat rapper R. Kelly seks heeft met een meisje van 14 jaar. Dat vertelt advocaat Michael Avenatti, die de klokkenluider in de zaak vertegenwoordigt, aan nieuwszender CNN. R. Kelly is momenteel in een onderzoek rond kindermisbruik verwikkeld.

Op de video van 42 minuten en 45 seconden zou duidelijk te zien zijn dat het om R. Kelly gaat. De Amerikaanse rapper zou in een woonkamer en een slaapkamer seksuele handelingen uitvoeren met een meisje van 14 jaar, die hem herhaaldelijk ‘daddy’ noemt. “Mijn cliënt kent de identiteit van het meisje, dus we kunnen haar opsporen”, beweert Avenatti. “De politie is op de hoogte en onderzoekt de zaak.”







De advocaten die R. Kelly verdedigen beweren echter niet op de hoogte te zijn van het nieuwe bewijsmateriaal. “Het gerecht heeft ons nog niet gecontacteerd”, aldus advocaat Steve Greenberg.

Boycot

R. Kelly wordt al twee decennia lang beschuldigd van seksueel misbruik tegenover minderjarigen. Hij werd al aangeklaagd door verschillende vrouwen die beweren dat hij seks met hen had toen ze nog minderjarig waren, maar hij werd nooit veroordeeld.

De rapper heeft de beschuldigingen steeds ontkend. Ondertussen is er binnen de muziekwereld een groot protest uitgebroken. Verschillende celebrities hebben hun afkeer al geuit en de rapper is in veel concertzalen niet meer welkom.