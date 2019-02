Virungapark in Congo opnieuw geopend voor toeristen

Het Virungapark, het oudste nationaal park van Afrika, is na ongeveer negen maanden opnieuw geopend voor toeristen. Het natuurpark in het oosten van Congo had in mei vorig jaar de deuren gesloten vanwege de onveiligheid in de regio. Het park is al sinds vrijdag weer toegankelijk, zo zegt de parkdirecteur, de Belg Emmanuel de Merode. “De veiligheid van het nationaal park is onderworpen aan een audit van een gerespecteerde internationale instelling. En uit de rapporten blijkt dat alle veiligheidsindicatoren goed zijn.” Het natuurpark had op 15 mei beslist de toeristische activiteiten tijdelijk stop te zetten. Dat gebeurde omdat vier dagen eerder een parkwachter was omgekomen en drie mensen – onder wie twee Britse toeristen – werden ontvoerd, om twee dagen later weer te worden vrijgelaten. In april 2018 waren ook al vijf parkwachters en een chauffeur omgebracht.

“In een eerste fase worden twee sites geopend: die aan de vulkaan Nyiragongo en de site voor de berggorilla’s van Kibumba”, zegt Olivier Kamuzinzi, de minister van Milieu van de provincie Noord-Kivu. “Er bevinden zich al twee groepen toeristen in het gebied van Nyiragongo.”

Virunga, dat 7.800 km² groot is, staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het park herbergt meer dan een derde van de wereldpopulatie berggorilla’s.

Bron: Belga