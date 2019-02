Vijf burgers omgekomen bij schietpartij in de buurt van Chicago

Bij een schietpartij aan een bedrijf in het stadje Aurora, in de buurt van de Amerikaanse grootstad Chicago, zijn vijf burgers omgekomen. Dat zei Kristen Ziman, hoofd van de politie van Aurora, in de staat Illinois.

De schutter zelf kwam later om het leven bij een vuurgevecht met de politie, zei Ziman op een persconferentie. Er zouden zeker vijf politieagenten gewond zijn geraakt.

Volgens de nieuwsdienst van tv-zender CBS was de schutter een werknemer van het bedrijf. Het gaat om de 45-jarige Gary Martin, bevestigde de politie op een persconferentie.

bron: Belga