Stad Charleroi zal gerechtsdeurwaarder inschakelen in zaak-Despiegeleer

De stad Charleroi heeft de beslissing ingetrokken om Claude Despiegeleer, de socialistische ex-schepen van Charleroi, een afbetalingsplan toe te kennen. Het college van burgemeester en schepenen was daartoe niet bevoegd, zei de stad Charleroi vrijdag. Het plan voorzag in maandelijkse afbetalingen van 476 euro. Despiegeleer zou op die manier zijn schuld aan de stad ten vroegste in 2495 terugbetaald hebben. Het plan kreeg daarom hevige kritiek.

De financiële directeur van Charleroi is de enige die bevoegd is voor dit soort beslissing, klinkt het. Hij zal nu een gerechtsdeurwaarder inschakelen, die de solvabiliteit van de ex-schepen moet nagaan.

bron: Belga