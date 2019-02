Ronde van de Provence – Gilbert viert zege met zijn zoontjes

Philippe Gilbert timede zaterdag zijn sprint perfect op het racecircuit Le Castellet in Frankrijk. De kopman van Deceuninck – Quick-Step haalde het voor Toms Skujins en Tony Gallopin. “Het is altijd fijn om vroeg op het seizoen te winnen”, reageerde de 36-jarige Luikenaar. Gilbert boekte vorig jaar één zege, de GP d’Isberbgues, eind september. Nu schoot hij vroeger raak, nadat hij zich vrijdag ook al toonde in de etappe. “Ik bleef rustig en was goed omringd in de slotronde. Mijn ploegmaten brachten me in perfecte positie richting de slotklim en ik bleef kalm toen het aanvallen begon te regenen. Ik bleef de focus houden, goed vooraan rijden en wachtte de sprint af met een kleine groep.”

“Het was snelle sprint, zeker na die smalle bocht. Het was zaak van goed te timen en dat deed ik. Ik lanceerde mijn sprint op 120 meter van het einde, perfect. Het is fijn om vroeg op het seizoen te winnen, dat haalt de druk van de ketel nu en het geeft me rust en vertrouwen voor wat volgt. Ik kwam naar hier om wedstrijdkilometers te malen en daarom bleef ik ook rustig tijdens de rit. Ik mikte volledig op mijn sprint en pakte de zege. Plezant, zeker ook omdat mijn twee zoontjes hier vandaag van de partij waren en mee op het podium konden. Dat gebeurt niet elke dag, dat ze er zijn en ik ook nog eens win. Het is iets dat we nooit zullen vergeten.”

“Het is mijn eerste zege op een race-circuit. Ik kende deze finish omdat we hier getraind hebben in het verleden met BMC, om ons voor te bereiden op het WK ploegentijdrit. Dus dat kwam zeker van pas.”

bron: Belga