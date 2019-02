Geen toernooizege voor topreekshoofd Yanina Wickmayer in Shrewsbury

Yanina Wickmayer (WTA-126) is er vandaag niet in geslaagd het ITF-indoortoernooi van Shrewsbury (60.000 dollar) op haar naam te brengen. De 29-jarige Vlaams-Brabantse, eerste reekshoofd op het hardcourt in het Engelse graafschap Shropshire, moest in de de finale na 2 uur en 21 minuten het hoofd buigen voor tweede reekshoofd Vitalia Diatchenko (WTA-127). Wickmayer won nog wel de eerste set, daarna was de 28-jarige Russische baas: 5-7, 6-1, 6-4.

Later op de dag treedt Wickmayer nog een tweede keer aan. Met de Australische Arina Rodionova speelt ze in de finale van het dubbelspel tegen de Britse Freya Christie en de Russische Valeria Savinykh.







Bron: Belga