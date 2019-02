European Open judo Oberwart – Judoka Amber Ryheul pakt brons bij debuut op wereldbekerniveau

De 20-jarige Amber Ryheul (-52 kg) heeft zaterdag in Oostenrijk op de European Open Judo van Oberwart brons veroverd. Haar debuut op wereldbekerniveau leverde dus meteen een podiumplaats op. Anne Sophie Jura en Ellens Salens eindigden bij de -48 kg op een respectievelijke vijfde en zevende plaats. Twee jaar geleden werd Amber Ryheul door huidig bondcoach bij de mannen, Mark Van der Ham, bij de junioren opgevist als een judoka met meer dan een gemiddeld talent. Op dat moment was ze zich daar niet van bewust, maar het brons van Oberwart bewijst dat Van der Ham het bij het rechte eind had.

Ryheul (IJF-153) won haar eerste kamp met ippon van de onbekende Française Gabriëlle Wuillot. In de volgende twee duels tegen achtereenvolgens de Canadese Marie Besson (IJF-75) en de Noorse Madelene Rubinstein (IJF-76) kwam ze telkens vroeg met waza-ari op voorsprong, om het daarna nog voor half wedstrijd met ippon af te maken. In de halve finale bleek de Japanse Ryoko Takeda (IJF-49) nog een maatje te groot want na 2 minuten en 27 seconden kon Takeda de winnende ippon te scoren. In de kamp voor brons won onze landgenote op strafpunten van de Spaanse Sofia Hogrefe Acea (IJF-142).

Anne Sophie Jura (IJF-24) mocht bij de -48 kg eveneens voor brons kampen, nadat ze in de herkansingen in de extra tijd een waza-ari kon scoren tegen de Poolse Eva Konieczny (IJF-125). In het gevecht om de derde plaats moest ze de zege laten aan de Japanse Sana Yoshida (IJF-60), toen ze in de verlenginen na 4:47 een derde strafpunt moest incasseren. Diezelfde Yoshida had in de derde ronde Ellen Salens (IJF-152) met waza-ari naar de herkansingen verwezen. Daarin verloor Salens opnieuw met waza-ari van de Braziliaanse Nathalia Brigida (IJF-51).

Sophie Berger (-78 kg) kwam in Oberwart niet verder dan een eerste kamp tegen de Hongaarse Anett Meszaros (IJF-96). Na 40 seconden werd Berger (IJF-82) verrast en verloor ze met ippon.

.







bron: Belga