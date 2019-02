Economische missie Mexico – Prinses Astrid en ministers Peeters en Muyters op handelsmissie naar Mexico

Prinses Astrid trekt met een ruim 280-koppige Belgische delegatie van 16 tot 24 februari op economische missie naar Mexico. Ze wordt onder anderen vergezeld door vicepremier en minister van Economie Kris Peeters (CD&V), Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters (N-VA), Waals minister van Economie Pierre-Yves Jeholet (MR) en Brussels staatssecretaris van Buitenlandse Handel Cécile Jodogne (DéFI). Aanvankelijk zou ook minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) deelnemen aan de missie, maar hij zag zich op het laatste moment genoodzaakt om af te haken. De grote delegatie, met 122 bedrijven vertegenwoordigd, moet de economische relaties versterken met Mexico, een land met 124,6 miljoen inwoners en een werkloosheidsgraad van 3,6 procent. Het Latijns-Amerikaanse land is op zoek naar nieuwe economische bondgenoten, omwille van de protectionistische visie van de Amerikaanse president Donald Trump. De Verenigde Staten waren in 2017 immers nog goed voor vier vijfde van de export van Mexico.

Het bruto binnenlands product (bbp) van Mexico kwam in 2017 uit op 1.149 miljard dollar (1.019 miljard euro), wat het land de vijftiende belangrijkste economie ter wereld maakt. Mexico importeerde in 2017 voor 37,9 miljard euro aan goederen uit de Europese Unie en exporteerde voor 23,9 miljard euro aan goederen naar de Europese Unie. Duitsland en Spanje waren de belangrijkste handelspartners van Mexico in Europa.

Opvallend voor België is het handelsdeficit met Mexico, dat de voorbije vijf jaar stevig toegenomen is. Waar het tekort op de Belgische handelsbalans met Mexico in 2013 nog 369,2 miljoen euro bedroeg, was dat in 2017 bijna 2,37 miljard euro. We voerden in 2017 voor 3,63 miljard euro aan goederen in en voor 1,26 miljard euro aan goederen uit. Mexico stond dat jaar 39ste op de lijst van belangrijkste klanten voor ons land.

Chemische producten (30,8 procent) en machines en toestellen (23,2 procent) waren de belangrijkste productgroepen voor de Belgische uitvoer naar Mexico. De Belgische import uit Mexico bestond in 2017 voor 47 procent uit transportmaterieel (voornamelijk personenwagens), gevolgd door minerale producten (11,6 procent) en optische instrumenten (9,1 procent).

Prinses Astrid en de ministers zullen tijdens de missie een ontmoeting hebben met Andrés Manuel López Obrador, die sinds 1 december president van Mexico is. De linkse López Obrador gaf bij zijn eedaflegging te kennen dat Mexico een “vreedzame en ordelijke, maar tegelijk diepe en radicale transformatie” zal ondergaan. “We zullen corruptie en straffeloosheid uitroeien”, klonk het.

En dat laatste is in sommige staten van Mexico dringend nodig. Flanders Investment & Trade (FIT) raadt bedrijven met fysieke assets, zoals gebouwen of zware voertuigen, dan ook aan om extra voorzorgsmaatregelen te nemen, gaande van specifieke verzekeringen tot extra bewakingspersoneel.

Voorts zijn tijdens de missie ook ontmoetingen gepland met de Mexicaanse minister van Economie Graciela Márquez Colín, met generaal Luis Crescencio Sandoval González, bevoegd voor het militaire gezondheidssysteem, met minister van Communicatie en Transport Javier Jiménez Espriú, en met minister van Landbouw Victor Manuel Villalobos Arámbula.

Bijna een kwart (23 procent) van de vertegenwoordigde bedrijven op de missie is actief in de voeding- en drankensector. Daarna volgen ICT en Telecom (10 procent) en farma en biotech (8 procent). Aan academische zijde reizen er vertegenwoordigers mee van de universiteiten van Gent en Luik, en van Hogeschool West-Vlaanderen.

De laatste gelijkaardige missie naar Mexico dateert van 2009, onder leiding van de huidige koning Filip, toen nog kroonprins. De missie telde toen 82 deelnemers, de huidige missie telt er 283.

bron: Belga