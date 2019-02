ATP Rotterdam – Monfils in finale tegen Wawrinka

Stan Wawrinka (ATP-68) staat na 2015 voor de tweede keer in de finale van het ATP-toernooi van Rotterdam (1.961.160 euro). De 33-jarige Zwitser versloeg in de halve finale de als eerste geplaatste Japanner Kei Nishikori (ATP-7) in een spannende driesetter: 6-2, 4-6, 6-4. Wawrinka won het toernooi in Ahoy vier jaar geleden door Tomas Berdych te verslaan. In de afgelopen anderhalf jaar kende de voormalige nummer drie van de wereld vooral veel blessureleed. Zijn laatste finale speelde hij in 2017 op Roland-Garros. Toen liet Rafael Nadal hem in drie sets kansloos.

De Zwitser neemt het in de finale op tegen Gaël Monfils (ATP-33). Die 32-jarige Fransman rekende in drie sets af met de Rus Daniil Medvedev (ATP-16): 4-6, 6-3, 6-4. Wawrinka en Monfils stonden niet eerder tegenover elkaar in een finale. Op de ATP Tour troffen de twee elkaar vijf keer eerder. Wawrinka won daar drie duels van.

“Het is de eerste finale sinds mijn operatie, dat betekent veel voor mij”, reageerde Wawrinka. “Het is voor mij belangrijk om te zien dat ik nog zo goed kan spelen en de juiste dingen in de wedstrijd kan doen.”

bron: Belga