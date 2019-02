Weerbericht – Midden februari, en hier en daar tot 17 graden

Na een frisse ochtend klimmen de temperaturen vrijdag tot tussen de 12 en 15 graden, of hier en daar zelfs tot 16 of 17 graden. Vrijdagavond en -nacht blijft het rustig en helder, maar het wordt wel weer fris met minima tussen -1 en 4 graden. Dat meldt het KMI. Ook zaterdag krijgen we rustig en zonnig weer, met vanaf het westen wel wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de Kempen.

Hetzelfde zachte en zonnige weer op zondag en maandag, al krijgen we dan soms een sluier van hoge wolken te zien. De maxima liggen rond 12 of 13 graden in het centrum van het land.

Dinsdag verwacht het KMI al een beetje regen en maximumtemperaturen rond de 10 graden.

bron: Belga