Strijd tegen IS – “Syrische Koerden zullen Amerikaanse hulp nog nodig hebben”

De Syrische Koerden zullen volgens de belangrijkste Amerikaanse generaal in het Midden-Oosten nog steeds Amerikaanse hulp nodig hebben in hun strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Joseph Votel zou president Donald Trump niet hebben geadviseerd om de overwinning op IS uit te roepen en uit Syrië terug te trekken. De Syrische Koerden en hun Arabische bondgenoten zijn nog steeds aan het vechten tegen de laatste IS-strijders. Trump had in december aangekondigd dat hij alle Amerikaanse troepen uit Syrië zal terugtrekken. Onder andere Jim Mattis nam ontslag als minister van Defensie door de beslissing.

Votel, hoofd van het Amerikaanse centrale commando (Central Command), had eerder verteld dat Trump hem niet had geraadpleegd voor de president op Twitter zijn plan had aangekondigd. “Ik zou die suggestie niet hebben gedaan, eerlijk gezegd”, aldus Votel over de terugtrekking en de uitroeping van de overwinning.

Islamitische Staat “heeft nog steeds leiders, strijders”, aldus Votel aan de zender CNN in Oman. “Het heeft nog steeds voorraden, dus onze aanhoudende militaire druk is noodzakelijk om achter dat netwerk te blijven gaan.”

Volgens de generaal zal de Amerikaanse missie in Irak en Syrië er uiteindelijk voor zorgen dat de lokale troepen elke toekomstige problemen met de extremisten zelf kunnen aanpakken. Zover is het echter nog niet, zei hij. “Ze hebben nog steeds onze steun met dit nodig.”

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) krijgen steun van de VS in hun strijd tegen IS en worden geleid door de Koerden.

Bron: Belga