Sterke stijging van fietsgebruik in 5 jaar tijd

Het gebruik van de fiets om te gaan winkelen, werken of ontspannen, is in vijf jaar tijd sterk gestegen, zo blijkt uit een vergelijking die mobiliteitsorganisatie VAB maakt van zijn Fietsbarometer van 2013 met die van 2018. In vijf jaar tijd verdubbelde het aantal fietsende Vlamingen die vaak de fiets nemen naar de winkel, zegt VAB vandaag in een mededeling. De organisatie vermoedt dat de komst van de lage-emissiezone (LEZ) in Antwerpen en van de circulatieplannen (onder meer in Gent en Leuven) een sterke impuls gegeven hebben.

Voor woon-werkverplaatsingen steeg het aantal frequente fietsers met de helft. Hier ziet VAB vooral de toenemende files en de stimuli van de werkgevers als de belangrijkste sturende factoren.







“Een kwart meer fietsgebruik voor recreatie is ook een belangrijk resultaat, want dit kunnen in de toekomst ook functionele fietsers worden”, zo klinkt het in de mededeling.

Meer fietsers leidt wel tot nieuwe probleem, merkt VAB op. Zo zijn er te weinig veilige stallingsmogelijkheden. De vereniging vraagt aan steden en gemeenten meer aandacht voor veilige en comfortabele fietsstalplaatsen.

De Fietsbarometer is een online enquête uitgevoerd door onderzoeksbureau Profacts bij een representatief staal van 2.000 Belgen.

bron: Belga