Een man heeft vrijdagmiddag het vuur geopend in een buitenwijk van Chicago in het noorden van de VS. Daarbij zijn meerdere gewonden gevallen, van wie vier agenten, zeggen de lokale media en autoriteiten.

De lokale politie van de stad Aurora heeft de schietpartij bevestigd en zei op Twitter dat de situatie nog steeds “aan de gang” is. De stad bevestigt op haar Twitteraccount dat de schutter is opgepakt.

Bron: Belga