Kim Meylemans wordt elfde op WB-manche skeleton in Lake Placid

Skeletoni Kim Meylemans is vandaag op de elfde plaats geëindigd in de wereldbekermanche in het Amerikaanse Lake Placid. De 22-jarige Meylemans, die begin februari zilver pakte op het WK voor junioren, klokte na twee runs af in 1:52.06. Ze werd negende in de eerste run (55.69) en elfde in de tweede (56.37).

In de eindstand telde Meylemans 1.47 seconden achterstand op de Russische WK-leidster Elena Nikitina en de Duitse Jacqueline Lölling. Zij deelden de zege met een chrono van 1:50.59. De derde plaats ging naar de Amerikaanse Kendall Wesenberg (1:51.10). Er stonden zestien deelneemsters aan de start.







Vorig jaar verdedigde Kim Meylemans de Belgische kleuren op de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Ze eindigde in Zuid-Korea als veertiende.

Op 22 en 23 februari vinden de laatste twee WB-manches van het seizoen plaats in het Canadese Calgary. In Whistler, eveneens in Canada, staat begin maart het WK op het programma.

Bron: Belga