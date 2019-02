ITF Shrewsbury – Yanina Wickmayer ook in finale dubbelspel

Yanina Wickmayer heeft zich vrijdag ook voor de finale van het dubbelspel geplaatst op het ITF-toernooi in het Engelse Shrewsbury (60.000 dollar). Samen met de Australische Arina Rodionova nam de 29-jarige Vlaams-Brabantse met tweemaal 6-3 de maat van de Canadese Sharon Fichman en de Amerikaanse Maria Sanchez. In de finale nemen Wickmayer en Rodionava, die het tweede reekshoofd vormen op het hardcourt in Shropshire, het op tegen de Britse Freya Christie en de Russische Valeria Savinykh. Die plaatsten zich voor de finale door de Zweedse Cornelia Lister en de Duitse Antonia Lottner met 6-1 en 6-3 te verslaan.

Eerder op de dag stootte Wickmayer (WTA-126) met een 7-5, 6-4 overwinning tegen de Française Harmony Tan (WTA-301) al door naar de finale van het enkelspel. Daarin is de Russische Vitalia Diatchenko (WTA-127) haar tegenstander. Diatchenko stond vrijdag maar even op het terrein. Bij 3-3 in de eerste set gaf haar Spaanse tegenstandster Aliona Bolsova Zadoinov (WTA-152) er de brui aan.

Wickmayer is het eerste reekshoofd, Diatchenko het tweede. De twee stonden één keer eerder tegenover elkaar. De 28-jarige Russin won in 2017 in Taiwan met 6-2 en 6-3. Ook die partij werd op hardcourt gespeeld.

.







Bron: Belga