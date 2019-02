Divinity: ‘Original Sin 2’ wint Belgian Game Award

In Kortrijk Xpo zijn vrijdagavond in het kader van de gamebeurs 1up de Belgian Game Awards uitgereikt. Die uitreiking vindt voor de eerste keer plaats en bekroont games van eigen bodem. ‘Divinity: Original Sin 2’ ging met de hoofdprijs lopen, die van beste game. Onder meer vice-eerste minister Alexander De Croo en Véronique De Kock woonden de uitreiking bij. Met de Belgian Game Awards willen de organisatoren de game-industrie in België belichten. 46 games van eigen bodem maakten kans op een Award. In totaal waren er zeven categorieën waar William Bouva en Eefje Depoortere, AKA Sjokz, doorheen walsten in een grote show. De hoofdprijs ging naar ‘Divinity: Original Sin 2’ van Larian Studios. De “fantasy role playing game” wordt wereldwijd geprezen, dus een grote verrassing was het niet.

Het beste mobiele spelletje was de quizgame ‘Trivia Switch’ van Triangle Factory, dat gemaakt is in samenwerking met de VRT en doet denken aan het tv-spelletje ‘Switch’.

Er ging ook een Award naar Virtual Reality, dat weliswaar nog in de kinderschoenen staat. ‘Space Pirate Trainer’ ging met die Award aan de haal. De geheugentrainer ‘Pixel Picasso’ van Happy Volcano won de Award in de categorie “Best Non Entertainment game”.

De Best Business Award ging naar de studio dat de beste businesscijfers kon neerleggen en dat bleek Lugus Studios met hun game ‘Liftoff: FPV Drone Racing’, dat een ideale programma bleek om dronepiloten op te leiden.

Best Student game bekroont een selectie van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Een jury van professionals uit de Vlaamse gamesector selecteerde in oktober vorig jaar vier eindwerken van pas afgestudeerde gameontwikkelaars. Deze kregen van het VAF financiële steun en aangepaste begeleiding. Winnaar werd ‘Point of View’ van Waterdrake.

De laatste Award was weggelegd voor opkomend talent, met games die nog ontwikkeling zijn. Na lang beraad werd er uiteindelijk gekozen voor ‘Flotsam’ van het Gentse Pajama Llama’s Games. Een spel waarin je een drijvende stad niet enkel in leven moet houden maar moet uitbreiden met ronddobberend afval.

