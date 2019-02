Pendelaar Dries: “Mensen zijn totaal niet rationeel”

Elke week grijpt Metro een pendelaar bij de kraag voor een kort gesprek. Achter elke anonieme reiziger schuilt immers een verrassende persoonlijkheid. Deze week is het de beurt aan Dries Vaesen, een 22-jarige postgraduaatstudent Belgian Advertising School.

ZICHT







De psychologie van mensen fascineert me. Hoe je bijvoorbeeld bedrogen kan worden door je eigen zicht. Je kan in een oogopslag iets zien, dat er niet echt is, omdat je hersenen het beeld aanvullen. Zoals stereotypering ons beeld van een persoon kan aanvullen. Ik loop stage in behavioural design strategie. Mensen doen altijd zo weinig mogelijk moeite om hun doelen te bereiken. Als je iets ontwerpt moet je het gebruikers dus zo makkelijk mogelijk maken. Mensen zijn niet rationeel, zoals vaak aangenomen wordt.

GEHOOR

Tijdens mijn opleiding communicatiewetenschappen, heb ik stage gelopen bij een platenlabel. Ik wilde heel graag aan de slag in de muziekwereld, maar ik had schrik om mijn passie voor muziek te verliezen door erin te werken. Ik wilde mijn liefde voor muziek daarvan vrijwaren. Daarom heb ik beslist om het als hobby te houden. Door mijn stages heb ik de balans kunnen opmaken. Ik wil graag verder in de richting van wat ik nu doe, zeker als ik mijn passie voor psychologie er nog meer aan kan koppelen.

SMAAK/SPRAAK

Ik vind het heel leuk om uitgebreid te koken, maar jammer genoeg heb ik weinig tijd om dat ook vaak te doen. Ik pendel tussen Gent waar ik stage loop, Antwerpen waar ik studeer en Brussel waar ik woon. Meestal ben ik pas laat thuis. Ik probeer wel gezond te eten. In het weekend bereid ik dan bijvoorbeeld al wat gerechten voor tijdens de week of ik maak soep voor een paar dagen. Ik deel een appartement met twee vrienden, maar het lukt niet altijd om ook samen te eten of te koken. Dat is wel jammer.

REUK

Sommige geuren kunnen me echt tot rust brengen, daar hou ik wel van: eucalyptus bijvoorbeeld. Ik heb ook geurstokjes en wat geurkaarsen die ik ‘s avonds graag aansteek. ‘Black oudh’ is een geur die ik heel graag ruik, een oosters parfum met houtachtige noten. Niet dat ik meteen de kaarsen aansteek als ik thuiskom, maar wel ‘s avonds als ik even niets meer moet doen. Frisgewassen lakens hebben ook zo’n rustgevende geur. Ik slaap dan echt beter. Het is zoiets kleins waar ik echt blij van kan worden.

TAST

Vroeger was ik altijd redelijk afstandelijk als ik nieuwe personen ontmoette. Zelfs bij mensen die ik kende, was er wat afstand. Nu ga ik mensen steeds vaker en ook steeds liever echt begroeten. Ik merkte dat als anderen dat bij mij doen, ik meteen een ander gevoel heb bij die persoon. Dat gevoel wil ik zelf ook teweegbrengen. Dat is iets heel bewust geweest. Nu experimenteer ik wat hoe ver ik daarin kan gaan: geef ik een hand of een kus? Uiteindelijk maakt het ook niet zoveel uit, als je maar iets doet.

ZESDE ZINTUIG

Ik kan heel goed mijn plan trekken, in eender welke situatie. Dat is iets waar ik op hamer voor mezelf. Ik ben ook iemand die altijd dingen opzoekt en gaat nadenken voor ik hulp ga zoeken of begin te panikeren. Die zelfstandigheid is van jongs af aan gegroeid. Op mijn dertiende ging ik voor de eerste keer naar Pukkelpop, met oudere vrienden. In de Boiler Room wist ik even niet wat te doen, ik durfde nog niet echt te dansen. Maar even later doe je gewoon mee. Zo is het leven ook, trek je plan en go with the flow.

Tekst Pieter Lantsoght, Foto Janne Vanhemmens