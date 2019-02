Familie overleden dictator heeft 15 dagen om nieuwe begraafplaats te kiezen

De opgraving van het stoffelijk overschot van de Spaanse dictator Francisco Franco is binnenkort een feit. De Spaanse regering heeft de familie van de overleden dictator vijftien dagen de tijd gegeven om een nieuwe begraafplek te zoeken, verklaarde minister van Justitie Dolores Delgado.

Nadat het Spaanse parlement vorig jaar groen licht had gegeven voor de opgraving, stelde de familie van Franco dat de overblijfselen konden verhuizen naar de Almudena kathedraal in het centrum van Madrid. Dat werd door de regering echter resoluut geweigerd uit vrees dat de religieuze site zou uitgroeien tot een bedevaartsoord voor aanhangers van Franco en zijn fascistisch beleid.

Premier Pedro Sanchez had van bij zijn aantreden van de herbegrafenis van Franco één van zijn belangrijkste strijdpunten gemaakt. De monumentale grafsite van de dictator bevindt zich al meer dan vier decennia in de Vallei van de Gevallenen in de Sierra de Guadarrama, een veertigtal kilometer ten noordwesten van Madrid. Het mausoleum is tot op vandaag een bedevaartsoord voor sympathisanten van Franco en rechtsextremisten.

Dat was de regerende socialisten een doorn in het oog. Veel conservatieve politici en ook de familie van Franco hadden zich echter tegen de plannen van de regering-Sanchez uitgesproken, onder andere omdat het “oude wonden zou openrijten”.

Jarenlang gebakkelei

In Spanje wordt al decennialang geruzied over het mausoleum, dat vanaf 1940 in negentien jaar tijd door 20.000 Republikeinse dwangarbeiders uit de rotsen werd gehouwen. Naast Franco liggen bijna 40.000 strijders en soldaten begraven, die aan beide zijden tijdens de Spaanse Burgeroorlog (1936-1939) zijn gevallen.