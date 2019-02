Zestig procent van de bussen in Limburg rijdt

De buschauffeurs van openbaarvervoermaatschappij De Lijn zijn vandaag opnieuw overgegaan tot een volledige staking in Limburg. De actie veroorzaakt hinder op de stads- en streeklijnen in de hele provincie. “Momenteel rijdt 60 procent van de bussen”, meldt De Lijn. De vakbonden voeren vandaag opnieuw de hele dag actie, dus reizigers moeten ook tijdens de ochtend- en avondspits rekening houden met zware hinder. Er zijn deze ochtend weinig eigen chauffeurs van De Lijn aan de slag gegaan. De chauffeurs van de exploitanten rijden wel.

De vervoermaatschappij meldt dat op de streeklijnen nog 3 op de 5 bussen rijdt. Op de stadsnetten van Hasselt, Genk en Tongeren wordt zo goed als niet gereden. Het stadsnet in Sint-Truiden rijdt wel uit. Bovendien zijn de belbussen verstoord, terwijl ook niet alle op voorhand gereserveerde ritten kunnen worden uitgevoerd. De Lijn raadt reizigers aan om de website te raadplegen.







De Lijn verwacht dat de hinder nog de hele dag zal duren. “Er is serieus wat hinder. Vooral op de stadsnetten, want die worden voornamelijk door eigen chauffeurs gereden”, zegt Sonja Loos, woordvoerster van De Lijn. “Twee op de vijf streeklijnen die niet rijden, dat is in de hele provincie voelbaar, want die lijnen doorkruisen heel Limburg.”

De staking werd gisteren al door de vakbonden aangekondigd. “We hebben nog opgeroepen om aan de reizigers te denken en toch uit te rijden, maar dat is dus niet gebeurd”, legt Loos nog uit. “In de ochtend zijn amper eigen chauffeurs uitgereden, maar in de loop van de dag zijn er toch wel wat aan de slag gegaan.”

Ook in Vlaams-Brabant staken de chauffeurs vandaag. “Dat is een verrassing. Ik heb begrepen dat ze dat vooral doen uit solidariteit met de Limburgse chauffeurs. In Vlaams-Brabant rijden de exploitanten vrijwel allemaal, maar rijden de eigen chauffeurs zo goed als niet”, besluit Loos.

Vandaag vindt in Hasselt een overleg plaats tussen de directie van De Lijn Limburg en de gewestelijke secretarissen van de vakbonden.

bron: Belga