Vier dagen lichtfestival Bright Brussels in de hoofdstad

In het historische hart van Brussel is vanavond het lichtfestival Bright Brussels van start gegaan. Van de Kaaienwijk tot Sint-Goriks zijn er in totaal 14 lichtinstallaties en -animaties te zien. “Dit licht kan de harten van de Brusselaars verwarmen”, zei Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken Pascal Smet bij de start. “Maar niet alleen de Brusselaars, ook Vlamingen en Walen zijn welkom – zij hebben vaak een verkeerd beeld van de hoofdstad.” Smet verwacht ook internationale bezoekers, tot uit Tokio. Vorig jaar lokte het Brusselse lichtfestival 120.000 bezoekers, en Smet mikt dit jaar op “minstens evenveel”. Het festival loopt zondag af. De Vismet, het Begijnhof, de Dansaertwijk en Sint-Goriks zijn maar enkele van de iconische Brusselse locaties die dat tijdens het lichtfestival in de spotlights komen te staan dankzij het werk van Belgische en andere internationale kunstenaars. Wie dat wil, kan deze plekken en de lichtinstallaties bovendien ontdekken samen met een professionele gids van de organisatie Vizit.

Voor deze editie is er bijzondere aandacht voor een veilig parcours voor de bezoeker. Verschillende straten van het centrum zijn autovrij gemaakt.







Met het lichtfestival geeft het Brussels gewest ook het startschot voor de 30ste verjaardag van het gewest. “De installatie Njörd, op de historische Vismet, is gekozen om dit jubileum aan te vangen”, aldus minister-president Rudi Vervoort.

Het Brusselse gewest heeft voor deze editie 1 miljoen euro uitgetrokken. Plannen om het festivalgebied uit te breiden of te verleggen zijn er nog niet. “Maar mocht het festival dit jaar een gigantische toeloop krijgen, dan moeten we misschien wel denken aan uitbreiding”, aldus Smet. “Maar dan zullen ook meer middelen nodig zijn.”

bron: Belga