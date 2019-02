Trump wil “nationale noodtoestand” omtrent grens met Mexico uitroepen

De Amerikaanse president Donald Trump zal wellicht het compromis tussen Democraten en Republikeinen omtrent de financiering van de federale overheid ondertekenen om aldus een nieuwe “shutdown” te vermijden, maar wil dan tegelijkertijd een “nationale noodtoestand” aan de Mexicaanse grens uitroepen om daar een muur te bouwen teneinde illegale immigratie tegen te gaan. De Republikeinse fractieleider in de Senaat Mitch McConnell zegt dat het staatshoofd hem dit heeft verteld. Het Witte Huis heeft het voornemen van Trum intussen bevestigd. “Hij (Trump) heeft aangegeven dat hij bereid is de wet te ondertekenen. Hij wil ook tegelijkertijd een nationale noodtoestand uitroepen”, zei de Republikeinse voorman over zijn president. “Ik heb hem gezegd dat ik het uitroepen van de nationale noodsituatie zal steunen”, voegde McConnell eraan toe.

“Eens te meer houdt de president zijn belofte om een muur te bouwen, de grens te beschermen en de veiligheid van ons grootse land te verzekeren”, stelde Sarah Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, even later.

De Democraten hebben gezegd dat zij het uitroepen van een nationale noodtoestand bij Justitie zouden aanvechten. Nancy Pelosi, de Democratische voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, heeft al laten weten “alle wettelijke opties” te zullen bekijken. “Het is geen noodtoestand wat er aan de grens (met Mexico) gebeurt”, aldus nog Pelosi.

bron: Belga