Sergio Ramos blaast warm en koud over late gele kaart

Real Madrid-aanvoerder Sergio Ramos heeft gisteravond laat op Twitter, na afloop van de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League bij Ajax (1-2), ontkend met opzet een gele kaart te hebben gepakt. Door dat geel karton is Ramos geschorst voor de terugwedstrijd van de achtste finales, maar zou hij in kwartfinales, waar de Madrilenen al met anderhalf been in staan, wel weer speelgerechtigd zijn. Ramos pakte zijn gele kaart na een ruwe tackle in de 89e minuut, meteen na het tweede doelpunt van de Koninklijke. In de mixed zone na het duel had Ramos nochtans wel laten doorschemeren bewust de gele kaart te hebben gepakt. “Ik heb, gezien het resultaat, even de gedachte door mijn hoofd laten passeren met opzet geel te nemen”, legde de 32-jarige verdediger uit aan de aanwezige journalisten. “Daarmee wil ik de tegenstander niet onderschatten, maar je moet een beslissing nemen en dat heb ik gedaan.”

Een uur later bedacht Ramos zich en postte volgende boodschap op Twitter: “Ik wil even verduidelijken dat ik nooit die gele kaart wilde pakken. In het heetst van de strijd heb ik me laten gaan.”







Ramos kan, indien de UEFA oordeelt dat hij de kaart met opzet nam, een zwaardere sanctie verwachten dan de gebruikelijke één speeldag schorsing. Artikel 15 van het disciplinair reglement van de UEFA bepaalt dat “minstens twee speeldagen schorsing volgen indien een speler met opzet een kaart pakt”. Vorig jaar moest Ramos’ ploegmakker bij Real, rechtsachter Dani Carvajal, een extra speeldag brommen om die reden.

Bron: Belga