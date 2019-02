Rally van Zweden – Thierry Neuville wint eerste proef

Thierry Neuville (Hyundai) heeft donderdagavond de eerste klassementsproef in de Rally van Zweden, tweede manche in het wereldkampioenschap, gewonnen. De 30-jarige Luikenaar was in de korte proef (1,9 km) acht tienden sneller dan de Franse wereldkampioen en WK-leider Sébastien Ogier (Citroën). De Noor Andreas Mikkelsen (Hyundai) werd op 1.1 derde. De Fransman Sébastien Loeb (Hyundai) verloor op de gladde wegen al zes seconden en is pas zestiende. Sneeuw en ijs zijn niet het favoriete terrein van de negenvoudige wereldkampioen. Hij won de rally slechts één keer. Neuville won vorig jaar in Zweden.

.







bron: Belga