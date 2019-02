Mike Pence roept Europese bondgenoten op om steun aan Iraans akkoord op te zeggen

De Europese bondgenoten moeten stoppen met hun “onbezonnen” pogingen om Amerikaanse sancties tegen Iran te vermijden. Dat heeft de Amerikaanse vicepresident Mike Pence vandaag gezegd tijdens een toespraak op de Midden-Oostenconferentie in de Poolse hoofdstad Warschau. Hij noemde Iran een groot gevaar voor het Midden-Oosten, en beschuldigt het regime ervan “een nieuwe Holocaust” voor te bereiden. Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben afgelopen maand een financiële tool gelanceerd om Europese bedrijven die handelsbelangen hebben in Iran, te helpen om Amerikaanse sancties te vermijden.

“Ze noemen deze constructie een ‘Special Purpose Vehicle'”, aldus Pence. “Wij noemen ze een poging om de Amerikaanse sancties tegen het moordlustige revolutionaire regime van Iran te breken. We noemen het een onbezonnen stap die Iran enkel maar zal versterken, de Europese Unie zal verzwakken en nog meer afstand zal creëren tussen Europa en Amerika.”







Pence riep de EU dan ook op om van koers te wisselen en net als de VS uit het nucleair akkoord met Iran te stappen. “In het belang van vrede, stabiliteit, veiligheid en mensenrechten in het Midden-Oosten, is de tijd gekomen dat de Europese partners aan onze kant staan en aan de kant van het Iraanse volk, van onze bondgenoten en vrienden in de regio, en dat we de Iraanse deal verwerpen”, aldus Pence.

Het akkoord werd in 2015 ondertekend door Iran, de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Duitsland, China en de Europese Unie. Iran moest volgens dat akkoord garanderen zijn nucleair programma enkel voor vreedzame doeleinden te gebruiken, in ruil voor een opheffing van de internationale sancties tegen Teheran. In mei vorig jaar stapten de VS uit het akkoord, waarna ze opnieuw sancties oplegden aan Iran.

bron: Belga